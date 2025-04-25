"Росатом" создал компанию под проект расширения территории "Атомфлота" в Мурманске

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Росатом машиностроение" (входит в ГК "Росатом") стало владельцем 100% ООО "Энергофлот Мурманск", зарегистрированного 24 апреля 2025 г., говорится в данных ЕГРЮЛ.

В качестве основного вида деятельности новой компании указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

"Организация создана в рамках проработки возможности расширения территории ФГУП "Атомфлот", в том числе под задачи обслуживания плавучих энергоблоков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росатома".

В марте губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказывал "Интерфаксу", что инфраструктура "Атомфлота" будет расширена, идет соответствующая работа для реализации крупного инвестиционного проекта. Он не уточнял, идет ли речь о расширении "Атомфлота" для создания судоверфи, сказав лишь: "Узнаете скоро".

Ранее РБК также сообщал о планах "Росатома" создать в Мурманске рядом с базой "Атомфлота" верфь, специализирующуюся на плавучих энергоблоках. Инвестиции в проект могут составить до 100 млрд рублей, начало строительства ожидается в 2027 году. Техническим воплощением проекта занимается ООО "Росатом машиностроение" (прежнее название - "Атомэнергомаш"). Окончательное решение по нему планируется принять весной 2025 года, писал РБК.

ФГУП "Атомфлот" расположено в Мурманске на берегу Кольского залива. Предприятие оперирует атомными ледоколами России, располагает судоремонтными мощностями и площадкой по обращению с ядерным топливом и радиоактивными отходами.