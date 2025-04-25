Поиск

"Росатом" создал компанию под проект расширения территории "Атомфлота" в Мурманске

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Росатом машиностроение" (входит в ГК "Росатом") стало владельцем 100% ООО "Энергофлот Мурманск", зарегистрированного 24 апреля 2025 г., говорится в данных ЕГРЮЛ.

В качестве основного вида деятельности новой компании указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

"Организация создана в рамках проработки возможности расширения территории ФГУП "Атомфлот", в том числе под задачи обслуживания плавучих энергоблоков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росатома".

В марте губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказывал "Интерфаксу", что инфраструктура "Атомфлота" будет расширена, идет соответствующая работа для реализации крупного инвестиционного проекта. Он не уточнял, идет ли речь о расширении "Атомфлота" для создания судоверфи, сказав лишь: "Узнаете скоро".

Ранее РБК также сообщал о планах "Росатома" создать в Мурманске рядом с базой "Атомфлота" верфь, специализирующуюся на плавучих энергоблоках. Инвестиции в проект могут составить до 100 млрд рублей, начало строительства ожидается в 2027 году. Техническим воплощением проекта занимается ООО "Росатом машиностроение" (прежнее название - "Атомэнергомаш"). Окончательное решение по нему планируется принять весной 2025 года, писал РБК.

ФГУП "Атомфлот" расположено в Мурманске на берегу Кольского залива. Предприятие оперирует атомными ледоколами России, располагает судоремонтными мощностями и площадкой по обращению с ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Андрей Чибис Атомфлот Мурманск Росатом Атомэнергомаш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле нацелены на продолжение активного и продуктивного диалога с США

Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины

Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины

Иноагентом признан Вася Обломов

Иноагентом признан Вася Обломов

Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась

Вероятность повышения ставки Банка России с марта снизилась

Дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СКР

Дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СКР

Путин в Кремле проводит встречу с посланником Трампа

Путин в Кремле проводит встречу с посланником Трампа

Оценки за поведение в российских школах планируют ввести с начала 2026 года

Единое календарное урочное планирование введут в школах РФ с сентября 2026 года

Единое календарное урочное планирование введут в школах РФ с сентября 2026 года

Выборы в Госдуму в 2026 году будут проходить по новой схеме одномандатных округов

Выборы в Госдуму в 2026 году будут проходить по новой схеме одномандатных округов

Центризбирком представил новую схему нарезки одномандатных округов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6259 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне105 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });