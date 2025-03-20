Мурманский губернатор сообщил о проработке расширения инфраструктуры "Атомфлота"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Инфраструктура ФГУП "Атомфлот" будет расширена, идет соответствующая работа для реализации крупного инвестиционного проекта, сообщил "Интерфаксу" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В четверг с рабочим визитом в Мурманскую область прибыл министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он осмотрел Мурманск накануне международного арктического форума "Арктика - территория диалога", посетил "Атомфлот" и провел встречу с главой региона.

"Мы действительно с коллегами работаем над новым проектом, над расширением ("Атомфлота" - ИФ), поэтому для нас это большой инвестиционный проект (...). Мы с коллегами работаем и над расширением необходимой инфраструктуры, и над появлением нового проекта, о котором была публичная информация", - заявил Чибис после визита на предприятие.

Он не уточнил, идет ли речь о расширении "Атомфлота" для создания судоверфи, и сказал: "Узнаете скоро".

Чекунков отметил стратегическую важность "Атомфлота" в мировой логистике и развитии Севморпути.

"Атомфлот" - мозговой центр арктической логистики, а перед ней стоят новые вызовы. Мы за 12 лет увеличили грузопоток по Севморпути в 38 раз, и при такой динамике, конечно, возникают узкие горлышки, которые мы и будем обсуждать", - прокомментировал министр.

Как сказано на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области, в феврале прошла встреча с участием правительства региона, представителей "Атомфлота" и Северного флота ВМФ России, на которой "обсуждались вопросы передачи в региональную собственность земель, находящихся в ведении оборонного ведомства, но не использующихся для нужд обороны, которые необходимы для реализации инвестиционных инициатив ФГУП "Атомфлот".

4 марта РБК сообщил, что "Росатом" прорабатывает проект строительства новой верфи под Мурманском, и завод может быть построен на земельном участке рядом с базой ФГУП "Атомфлот". Издание сослалось на четыре источника в судостроительной отрасли и один, близкий к "Росатому".

При этом в пресс-службе "Росатома" изданию сообщили, что госкорпорация развивает новое направление бизнеса по генерации электроэнергии с плавучих энергоблоков, строительство верфи не планируется.

ФГУП "Атомфлот" расположено в Мурманске на берегу Кольского залива. Предприятие оперирует атомными ледоколами России, располагает судоремонтными мощностями и площадкой по обращению с ядерным топливом и радиоактивными отходами.