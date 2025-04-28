Российская подлодка выполнила учебный пуск ракеты из Тихого океана по полигону на Камчатке

Дальность стрельбы превысила 1,1 тыс. км

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Атомная подлодка "Красноярск" в рамках учения в Тихом океане нанесла удар крылатой ракетой "Калибр" по полигону Кура на Камчатке, сообщило Минобороны России в понедельник.

"Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" Тихоокеанского флота в ходе планового учения совершил скрытный переход в назначенный район Тихого океана, откуда выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по береговой цели", - говорится в сообщении.

По информации министерства обороны, крылатая ракета успешно поразила береговую мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка, расстояние до цели превысило 1 тыс. 100 км.

На втором этапе учения подлодка "Красноярск" осуществила поиск субмарины условного противника и атаковала ее ракетой-торпедой противолодочного комплекса. "По данным объективного контроля боевая часть ракеты-торпеды поразила имитированную подводную цель", - сообщили в Минобороны РФ.

"Закрытие опасного для гражданского судоходства и полетов авиации района обеспечили корабли и суда группировки войск и сил на северо-востоке России", - проинформировали в военном ведомстве.

Главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение ракетной стрельбы, сообщили в министерстве обороны.

По официальной информации, "Красноярск" - многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М", построена на судостроительном заводе "Севмаш". В декабре 2023 года подлодку приняли в состав ВМФ России. В сентябре 2024 года экипаж "Красноярска" совершил межфлотский переход приполюсными маршрутами Северного морского пути и прибыл в пункт базирования на Камчатку.

Многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М" являются носителями крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Официально сообщалось о планах оснастить их ракетами "Циркон".