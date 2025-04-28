В Москве не уверены, что Киев сможет придерживаться перемирия

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объявление перемирия - это жест доброй воли со стороны РФ, но в Москве не уверены, что Киев сможет проконтролировать в этой ситуации Вооруженные силы Украины, заявили в Кремле.

"Мы видели с вами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на свои подразделения, поэтому, конечно же, киевский режим с трудом может гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "России 1" (ВГТРК).

Тем не менее, по его словам, президент РФ Владимир Путин "исходит из гуманитарных соображений, и им было принято такое решение". "Это действительно жест доброй воли со стороны России", - сказал Песков.