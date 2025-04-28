Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Оно продлится с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщает телеграм-канал Кремля.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - подчеркивает Кремль.

Власти РФ предупредили, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ".

При этом "российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами".