Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Оно продлится с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщает телеграм-канал Кремля.
"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.
"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - подчеркивает Кремль.
Власти РФ предупредили, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ".
При этом "российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами".