Песков отметил, что процесс урегулирования конфликта на Украине продолжается

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Продолжается процесс урегулирования конфликта на Украине, цели президента РФ Владимира Путина с начала специальной военной операции не менялись, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Процесс урегулирования продолжается. Президент Путин имеет главную цель - достичь тех целей, которые он ставил, начиная СВО. Мы должны обеспечить наши национальные интересы", - сказал Песков журналистам.

"Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта. Но ситуация такая, какая она есть", - отметил он.

"Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается", - подчеркнул Песков.

По его словам, остается "предпочтительным" достичь целей СВО миром.

"Изначально президент пытался достичь эти цели миром. Мы знаем проекты документов, которые он предлагал европейцам, американцам на рассмотрение до начала СВО. Мы помним, как все инициативы президента были отвергнуты. После этого ничего не осталось, как решать эти задачи военным путем, путем СВО", - сказал он.

В Кремле понимают, что в Вашингтоне хотят достичь быстрого прогресса в украинском урегулировании, но этот процесс слишком сложен, заявил Песков.

"Мы понимаем, что Вашингтон хочет достичь быстрого успеха в этом процессе, но в то же время надеемся, что есть понимание, что урегулирование украинского кризиса - слишком сложный (процесс), там много вопросов и деталей, которые нужно разрешить перед урегулированием", - сказал Песков журналистам в среду.

Он подчеркнул, что соглашение нужно заключать "с Украиной, а не США". Он отметил, что Вашингтон выступает посредником в этих переговорах, и в Москве "благодарны США за эти усилия".

Песков напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин вновь выразил готовность проведения прямых переговоров с Украиной, однако Киев никак не отреагировал на это предложение.