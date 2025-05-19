Поиск

В Кремле предпочитают политико-дипломатические средства для достижения целей в украинском конфликте

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия предпочитает добиться своих целей в рамках конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, приветствует, если посреднические усилия США в этом помогут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Предпочтительно добиться наших целей, конечно, политико-дипломатическими средствами. Вы знаете, что президент приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти именно на дипломатический трек достижения наших целей, тогда мы получили достаточно жесткий отказ обсуждать все проекты документов, которые были подготовлены российской стороной - отказ и в НАТО, отказ и на двусторонней основе, отказ и в ОБСЕ и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, зачем России посредничество в урегулировании конфликта, если Москва будет добиваться своих целей.

Он продолжил: "Собственно, когда не остается никаких маневров на политико-дипломатическом треке, тогда начинается специальная военная операция".

"Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, ну, значит, естественно, это является предпочтительным", - сказал Песков.

Дмитрий Песков НАТО ОБСЕ США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в 17:00

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в 17:00

Следующий визит Уиткоффа в Россию будет согласован по мере необходимости

В 2025 году правила пересдачи ЕГЭ менять не будут

В 2025 году правила пересдачи ЕГЭ менять не будут

ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"

ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,1%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,1%

Что произошло за день: воскресенье, 18 мая

Путин заявил об уважении к национальным интересам США и надеется на такое отношение к РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2258 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости387 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });