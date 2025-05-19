В Кремле предпочитают политико-дипломатические средства для достижения целей в украинском конфликте

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия предпочитает добиться своих целей в рамках конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, приветствует, если посреднические усилия США в этом помогут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Предпочтительно добиться наших целей, конечно, политико-дипломатическими средствами. Вы знаете, что президент приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти именно на дипломатический трек достижения наших целей, тогда мы получили достаточно жесткий отказ обсуждать все проекты документов, которые были подготовлены российской стороной - отказ и в НАТО, отказ и на двусторонней основе, отказ и в ОБСЕ и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, зачем России посредничество в урегулировании конфликта, если Москва будет добиваться своих целей.

Он продолжил: "Собственно, когда не остается никаких маневров на политико-дипломатическом треке, тогда начинается специальная военная операция".

"Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, ну, значит, естественно, это является предпочтительным", - сказал Песков.