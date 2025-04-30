Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Новое в ДНР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что под российский контроль в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Запад" перешел населенный пункт Новое в Донецкой народной республике.

По информации Минобороны РФ, группировкой "Запад" нанесены удары по украинским бригадам в районе населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка в Харьковской области и Кировск в ДНР.

"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - сказано в сообщении министерства.

Группировка войск "Восток" ведет наступление в глубину обороны ВСУ, группировки "Центр" и "Южная" за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Комар, Отрадное и Вольное Поле Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 175 военнослужащих, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения "Южной" группировки нанесли удары по украинским бригадам в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Северск, Подольское, Веролюбовка и Константиновка в ДНР. Потери украинских сил составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов, заявили в министерстве.

Там сообщили, что подразделения группировки "Центр" нанесли удары по украинским бригадам в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское в ДНР. ВСУ потеряли до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Могрица, Юнаковка, Садки и Рясное Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня RAK-SA-12, семь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Токаревка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - заявили в военном ведомстве.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 130 различных целей, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.