Военные РФ сообщили о взятии под контроль Лысовки в ДНР

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

Лысовка освобождена "в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр", сказано в сообщении, распространенном во вторник.

Военнослужащие группировки "Центр" в ходе боев нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка (ДНР), говорится в сводке.

В этих боях противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Искрисковщина, Речки, Яблоновка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области", - сказано в сообщении.

Здесь потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Войска группировки "Запад" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Дружелюбовка Харьковской области и Карповка (ДНР), сообщает Минобороны.

По его данным, тут ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ "Квертус" и три склада боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Иванополье (ДНР). Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов, сказано в сообщении.

Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле и Новополь (ДНР). Потери противника составили до 200 военнослужащих, два БТРа, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля и станция РЭБ, сообщает российское военное ведомство.