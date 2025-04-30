Шойгу заявил, что у армии РФ сейчас стратегическая инициатива в зоне СВО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия владеет стратегической инициативой в зоне спецоперации, при этом Украина совершает атаки на российские энергетические объекты, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Киев прибегает "к использованию террористических методов", "понимая, что стратегическая инициатива на земле находится в руках Вооруженных сил России", сказал Шойгу в среду в видеобращении, которое представлено на заседании в столице Бразилии высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

По словам Шойгу, в конце марта Вооруженные силы Украины уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа", через которую шли поставки российского газа европейским потребителям.

Шойгу заявил, что Украина предпринимает попытки ударов по объектам Каспийского трубопроводного консорциума.

Он сказал, что ВСУ причастны к мародерству в российских селах и убийствам мирных жителей.

"Квалифицируем все указанные действия не иначе как акт государственного терроризма", - сообщил Шойгу.