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Военные РФ сообщили о фактическом уничтожении ГИС "Суджа" из-за удара ВСУ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - После удара реактивными снарядами HIMARS, нанесенного Украиной 28 марта по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

Удар был нанесен около 10:20, говорится в сообщении ведомства.

Минобороны России в пятницу распространило видеокадры, на которых наблюдается сильный пожар на территории этого энергообъекта в Курской области.

21 марта Минобороны РФ обвинило Украину в преднамеренном подрыве ГИС "Суджа" отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ.

"Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ", - сообщило Минобороны РФ.

В тот день министерство проинформировало, что подразделения ВСУ использовали данный объект в качестве одного из своих логистических пунктов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ HIMARS Суджа Украина Курская область
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