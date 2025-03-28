Военные РФ сообщили о фактическом уничтожении ГИС "Суджа" из-за удара ВСУ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - После удара реактивными снарядами HIMARS, нанесенного Украиной 28 марта по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

Удар был нанесен около 10:20, говорится в сообщении ведомства.

Минобороны России в пятницу распространило видеокадры, на которых наблюдается сильный пожар на территории этого энергообъекта в Курской области.

21 марта Минобороны РФ обвинило Украину в преднамеренном подрыве ГИС "Суджа" отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ.

"Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ", - сообщило Минобороны РФ.

В тот день министерство проинформировало, что подразделения ВСУ использовали данный объект в качестве одного из своих логистических пунктов.