Путин сообщил об участии граждан Франции в СВО на стороне РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне СВО есть французские граждане, воюющие на стороне России.

"И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение, как их деды и прадеды - "Нормания- Неман", - сказал Путин в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".

"Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности. Люди, которые вместе с нами", - отметил он.