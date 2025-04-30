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Что произошло за день: среда, 30 апреля

Заявление Путина о французах, воюющих на стороне России в зоне СВО, решение "Магнита" купить контрольный пакет в "Азбуке вкуса", дело в отношении Дмитрия Быкова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин сообщил, что в зоне СВО есть французские граждане, воюющие на стороне России.

- Президент РФ поддерживает инициативу по перемирию на Украине, но необходимо урегулировать существующие нюансы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путин не хочет останавливать боевые действия.

- В "Росатоме" заявили о готовности при решении властей РФ обсудить с США взаимодействие по ЗАЭС, вопросы могут затрагивать судьбу американского ядерного топлива на станции.

- "Магнит" планирует приобрести контрольный пакет в ритейлере "Азбука вкуса". Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 100,4 тыс. кв. м.

- Россия исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику.

- В отношении писателя и журналиста Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) возбуждено дело о распространении дезинформации о российской армии.

- МВД РФ объявило в розыск Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) - главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).

- Дан старт строительству моста через реку Туманная на границе России и КНДР. В настоящее время между странами действуют только железнодорожный мост и авиасообщение.

- "Ростов" обыграл "Локомотив" со счетом 2:0 и вышел в финал Пути регионов Кубка России.

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