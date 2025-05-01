Обязательная маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии начинается в РФ с 1 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Маркировка товаров в системе "Честный знак" с 1 мая стала обязательной для отдельных видов бакалейной продукции и бытовой химии.

В частности, с 1 мая коды будут наноситься на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Как сообщила пресс-служба оператора маркировки "Оператор ЦРПТ", на сегодняшний день к системе "Честный знак" подключилось более 38 тыс. участников рынка снеков.

Для бакалейной продукции это первый этап обязательной маркировки, на втором этапе, который начнется 1 июля 2025 года, требование о нанесении кодов вступит в силу в отношении участников оборота (производителей, импортеров, ритейлеров) специй, приправ, уксусов и соусов.

Помимо снеков 1 мая маркировка станет обязательной для мыла и моющих средств, а также бытовой химии. По словам руководителя управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвары Михайловой, приведенных в сообщении оператора, в системе "Честный знак" зарегистрировано 3,9 тыс. производителей и 2,6 тыс. импортеров.

Как сообщалось ранее, в сегменте бытовой химии маркировка также вводится поэтапно: с 1 июля 2025 года она распространится на дезодоранты, средства для волос и бритья, с 1 октября - на средства для макияжа, гигиены полости рта и зубов.

В ЦРПТ напомнили, что до ввода обязательных требований для участников оборота маркируемых товаров проводился добровольный эксперимент: на рынке косметики и бытовой химии он начался 14 января 2024-го, а для рынка бакалеи 1 июля 2024 года. Оба эксперимента завершились к конце февраля этого года.