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С внедрения цифровой маркировки 30% проверенных в магазинах РФ товаров продавались с нарушениями

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проинспектировал более 2,6 млн единиц товаров с момента внедрения обязательной цифровой маркировки, 30% из них находились в продаже с нарушениями требований.

"С начала внедрения маркировки сотрудниками Роспотребнадзора было проинспектировано более 2,6 млн единиц товаров, 30% из них находились на полках магазинов с нарушениями требований к цифровой маркировке", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

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В нем отмечается, что в торговых объектах, реализующих упакованную воду, проинспектировано более 85 тыс. единиц продукции, из них с нарушением цифровой маркировки на полках находилось 12 тыс. единиц; из проинспектированных более 172 тыс. единиц молочной продукции - 22 тыс. единиц реализовывалось с нарушениями.

В торговых объектах, реализующих товары легкой промышленности, установлено, что 30% (77 тыс. единиц) из проинспектированных 263 тыс. единиц продукции реализовывались с нарушениями. В реализующих обувную продукцию магазинах осмотрено более 130 тыс. пар обуви, выявлены нарушения в четырех случаях из 10.

За несоблюдение обязательных требований, выявленного по результатам проведения проверочных мероприятий, в отношении продавцов составлено более 13 тыс. протоколов об административных правонарушениях; в суд передано более 2 тыс. материалов для решения вопроса о конфискации немаркированной продукции.

Внедрение цифровой маркировки по отдельным видам продукции началось в России с 2019 года. Для каждого вида продукции устанавливался свой срок начала такой маркировки.

Роспотребнадзор
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