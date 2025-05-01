Более 1,5 тыс. заявок подано на первый конкурс президентского фонда природы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первый конкурс президентского фонда природы собрал более полутора тысяч заявок на участие, сообщили в фонде в четверг.

"30 апреля завершился прием инициатив на первый конкурс экологических и природоохранных проектов. Было подано 1 653 заявки", - говорится в его сообщении.

Отмечается, что среди участников конкурса: 125 (8%) учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями; 751 (45%) - некоммерческие организации; 394 (24%) - физических лица; 362 (22%) - команды физлиц; 21 (1%) - консорциум организаций.

"Заявки поступили из всех 89 регионов. Самым популярным в конкурсе стало направление "информационные и просветительские проекты в области защиты диких животных, уникальных и реликтовых экосистем, а также занесенных в красные книги видов растений" - 567 инициатив (34%)", - пояснили в фонде.

Там сообщили, что итоги первого этапа будут подведены в июне.

"Финалисты смогут доработать свои идеи до полноценных проектов с помощью онлайн-акселератора Президентского фонда природы. После этого проекты будут оцениваться экспертами и получат рейтинг в баллах. Победителей конкурса объявят в августе", - уточнили в фонде.

По его данным, поддержанные инициативы смогут стартовать с 1 сентября.

Объем грантового фонда конкурса - 1 млрд рублей.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте с 1 апреля 2025 года первого конкурса Президентского фонда экологических и природоохранных проектов.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов, 3 марта фонд был учрежден.