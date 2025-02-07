В РФ создан президентский фонд экологических и природоохранных проектов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президентский фонд экологических и природоохранных проектов создан в России.

Указ о создании фонда подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В нем отмечается, что среди основных целей фонда - обеспечение всесторонней поддержки экологических и природоохранных проектов, в том числе проведение конкурсов и предоставление по их результатам президентских грантов на реализацию таких проектов.

Кроме того, фонд будет заниматься развитием деятельности в области охраны окружающей среды и защиты животных, разработкой соответствующих программ и проектов. Еще одной целью организации является поддержка благотворительной и добровольческой деятельности в области охраны окружающей среды и защиты животных.

"Предоставить фонду в 2025-2027 годах гранты президента РФ на развитие общества в размере 1 000 000 тыс. рублей ежегодно на его цели", - говорится в указе.

Президент также утвердил состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов. Его председателем назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Заместителями стали спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.