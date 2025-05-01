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В "Шереметьево" преступная группа из полицейских и таксистов похищала деньги у участников СВО

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов выявили преступную схему хищения денег таксистами у участников СВО в столичном аэропорту Шереметьево, которым помогали полицейские, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"В октябре прошлого года в линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево поступила оперативная информация о том, что на территории аэропорта действует преступная группа, совершающая хищения денежных средств путем обмана у участников СВО", - сказали в четверг журналистам в управлении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены организаторы преступной схемы, в отношении которых возбуждены девять уголовных дел по статьям 158 и 159 УК РФ (кража и мошенничество). Фигуранты заключены под стражу.

Впоследствии была "установлена причастность к данным преступлениям двоих полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, оказывавших содействие таксистам в поиске потенциальных жертв, и оперуполномоченного ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, который принимал незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел по обращениям потерпевших".

"Для установления причин и условий, а также роли ряда должностных лиц линейного управления, допустивших возможность совершения преступлений сотрудниками, руководством УТ МВД России по ЦФО назначено проведение служебной проверки", - отметили в управлении.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать возможных соучастников преступной схемы, резюмировали в полиции.

МВД РФ Шереметьево СВО
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