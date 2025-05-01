Что произошло за день: четверг, 1 мая

Атака дронов в Алешках, преступная группа, обманывавшая участников СВО в "Шереметьево", возможная отставка Майка Уолтца

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Семь человек погибли в результате атаки дронов по рынку в Алешках Херсонской области. Ранения получили более 20 человек. Возбуждено уголовное дело.

- Советник президента CША по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты в ближайшее время, сообщил CBS со ссылкой на источники в Белом доме. По данным Politico, основной кандидат на должность Уолтца - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

- В аэропорту "Шереметьево" раскрыли преступную группу из полицейских и таксистов, которая обманом похищала деньги у участников СВО.

- Владимир Путин своим указом присвоил народному артисту СССР Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ.

- Утром в четверг на подъездах к Крымскому мосту образовались очереди. К 9:00 по московскому времени собралась пробка из более чем двух тысяч авто, а к 10:00 - более чем из трех тысяч. Очередь стала уменьшаться к вечеру. Российский союз туриндустрии попросил власти увеличить пропускную способность контрольных пунктов.

- Воздушное сообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая. На борту самолета, прибывшего из Москвы в Сухум, было 50 пассажиров.

- Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Его обязанности до конца сезона будет исполнять Ролан Гусев.