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Пассажирский автобус опрокинулся в Ивановской области, погиб водитель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Автобус с пассажирами опрокинулся, съехав с дороги в Ивановской области, погиб водитель, три пассажира пострадали, сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону в пятницу.

По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса "ПАЗ", следовавшего из Приволжска в Иваново, не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

В результате ДТП водитель погиб. В настоящее время известно о трех пострадавших пассажирах. Характер травм и число пострадавших уточняется, отметили в полиции.

Всего в салоне автобуса находились 14 пассажиров.

Ивановская область автобус ДТП
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