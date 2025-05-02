Linde хочет переложить вину за пожары на Амурском ГПЗ на качество работы российских строителей

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Германская инжиниринговая компания Linde стремится перевести ответственность за пожары на Амурском газоперерабатывающем заводе на EPC-подрядчика стройки - АО "НИПИгазпереработка", комментирует немецкий субподрядчик в своем отчете.

ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) подало в Арбитражный суд Амурской области иск о возмещении вреда на сумму свыше 80 млрд рублей к компаниям инжиниринговой группы Linde в России и за ее пределами.

Иск связан с пожарами на заводе, которые произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года. Расследование российской стороны показало, что их причиной явилась разгерметизация фильтров на установке, "произошедшая в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования". Истец уверен, что поставщик совместно с другими компаниями группы Linde должен "нести солидарную ответственность в рамках требований о возмещении убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды".

Свою точку зрения Linde plc привела в свежем отчете: "После первого пожара в 2021 году Linde провела глубокое расследование инцидента, включая детальную проверку на месте, проведенную сотрудниками Linde. В отчете Linde сделан вывод о том, что пожар был вызван качеством строительно-монтажных работ, ответственность за которые входит в сферу ответственности НИПИГАЗ".

В отношении другого спора в отношении российского контрагента - ООО "РусХимАльянса" - Linde сообщила, что, помимо судов в Гонконге, Южном округе Нью-Йорка и Нидерландах, она подала ответные иски о возмещении убытков к РХА также в суд в Германии.

"РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракты на строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства, а также завода сжижения природного газа. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года заявила о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Контракты с подрядчиком предусматривают разрешение споров в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC). Однако, как заявлено в позиции российских судов, в связи с западными санкциями российские компании лишились возможности справедливого рассмотрения споров в зарубежных юрисдикциях, поэтому рассматривают споры сами и выносят запреты на ведение разбирательств за пределами РФ.