Поиск

Суд удовлетворил иск Амурского ГПЗ к Linde

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск ООО "Газпром переработка Благовещенск" к инжиниринговой группе Linde из-за пожаров на установках Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке cуда.

С ноября 2025 года судебные заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству истца, который аргументировал это тем, что в процессе может быть озвучена информация, которая отнесена к коммерческой тайне.

В РоссииИск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарамИск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарамЧитать подробнее

Представитель истца объяснил, что установки криогенного газоразделения такого масштаба и габаритов запускались в России впервые, документация, которая будет представляться по запросам суда в рамках настоящего разбирательства, может содержать в себе сведения ограниченного доступа. Кроме того, истец не хотел раскрывать детали разбирательства между сторонами в Стокгольме.

Производство по делу было возбуждено 15 ноября 2024 года. Судебный спор в российском арбитраже связан с претензиями ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) к компаниям Linde в России и за ее пределами на 85,73 млрд рублей. Это сумма убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды из-за пожаров на заводе, которые произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года. Впоследствии истец ходатайствовал об уменьшении суммы иска на 5,5 млрд рублей с учетом выплаты страховых возмещений.

Пожары возникли, как показало расследование, из-за разгерметизации фильтров на установке, которая произошла "в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования". Истец полагает, что поставщик совместно с другими компаниями группы Linde должен "нести солидарную ответственность".

Linde Engineering в свою очередь инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО "Газпром переработка Благовещенск" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год станет одним из крупнейших предприятий по переработке природного газа в мире.

Амурский ГПЗ Linde Благовещенск Амурская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

 Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА

Ушаков заявил о содержательности прошедших в Кремле переговоров

Ушаков назвал встречу Путина с делегацией США полезной во всех смыслах

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

 Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

 В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Самолет, на борту которого находятся Уиткофф и Кушнер, приземлился в Москве
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8224 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });