Суд удовлетворил иск Амурского ГПЗ к Linde

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск ООО "Газпром переработка Благовещенск" к инжиниринговой группе Linde из-за пожаров на установках Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке cуда.

С ноября 2025 года судебные заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству истца, который аргументировал это тем, что в процессе может быть озвучена информация, которая отнесена к коммерческой тайне.

Представитель истца объяснил, что установки криогенного газоразделения такого масштаба и габаритов запускались в России впервые, документация, которая будет представляться по запросам суда в рамках настоящего разбирательства, может содержать в себе сведения ограниченного доступа. Кроме того, истец не хотел раскрывать детали разбирательства между сторонами в Стокгольме.

Производство по делу было возбуждено 15 ноября 2024 года. Судебный спор в российском арбитраже связан с претензиями ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) к компаниям Linde в России и за ее пределами на 85,73 млрд рублей. Это сумма убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды из-за пожаров на заводе, которые произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года. Впоследствии истец ходатайствовал об уменьшении суммы иска на 5,5 млрд рублей с учетом выплаты страховых возмещений.

Пожары возникли, как показало расследование, из-за разгерметизации фильтров на установке, которая произошла "в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования". Истец полагает, что поставщик совместно с другими компаниями группы Linde должен "нести солидарную ответственность".

Linde Engineering в свою очередь инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО "Газпром переработка Благовещенск" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год станет одним из крупнейших предприятий по переработке природного газа в мире.