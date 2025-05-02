Военные РФ нанесли семь групповых ударов по целям на Украине за неделю

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российская армия за неделю нанесла семь групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"С 26 апреля по 2 мая Вооруженными силами РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки", - сказано в его сообщении.

По данным Минобороны, поражены места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты дислокации ВСУ.