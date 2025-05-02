Минобороны РФ сообщило о создании полосы безопасности в Сумской области Украины

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российская армия создает зону безопасности в приграничных районах Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Горналь Курской области", - сказано в его сообщении.

Отмечается, что село Горналь было последним курским населенным пунктом, находившимся под контролем ВСУ.

"Продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины", - сказали в Минобороны.