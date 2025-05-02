Скончался экс-глава Института мозга человека РАН Святослав Медведев

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Академик Российской академии наук Святослав Медведев, правнук основателя Психоневрологического института Владимира Бехтерева, скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба петербургской администрации в пятницу.

Соболезнования родным, коллегам, ученикам Медведева выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Святослав Всеволодович продолжил дело своей матери, академика Натальи Петровны Бехтеревой. Он стал крупнейшим специалистом в области изучения мозга и памяти", - сказал губернатор.

Беглов отметил, что профессиональное становление Медведева проходило в Физико-техническом институте им. Иоффе и Ленинградском научно-исследовательском вычислительном центре Академии наук, позднее в Петербурге он создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии, специализирующуюся на моделировании мозговой активности, многое сделал для подготовки молодых ученых, а его труды получили признание у международного научного сообщества и отмечены высокими государственными наградами.

Медведев родился в 1949 г. в Ленинграде в семье учёных-физиологов Всеволода Медведева и Натальи Бехтеревой, внучки невролога Владимира Бехтерева.

В 1980-е работал в Ленинградском научно-исследовательском вычислительном центре АН СССР и в Ленинградском институте информатики и автоматизации. Позднее, сменив специальность, стал заведующим лабораторией моделирования механизмов деятельности мозга в Институте эволюционной физиологии и биохимии АН СССР.

С 1991 по 2017 г. возглавлял Институт мозга человека РАН.