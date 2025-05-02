Восемь украинских дронов уничтожены над Брянской областью и Крымом

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Восемь украинских беспилотников сбиты российскими военными над Брянской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

Четыре дрона уничтожены над Крымом, еще четыре - над Брянской областью, проинформировало министерство.

Беспилотники сбиты дежурными средствами ПВО с 21:00 до 22:00 по Москве, сообщили военные.

Два дрона были сбиты над Брянской областью около 20:45 по Москве, ранее информировало Минобороны.