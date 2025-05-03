Четверо жителей Брянской области ранены после атаки дронов ВСУ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района Брянской области, ранены четыре человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале в субботу.

По словам главы региона, удар по мирным жителям был нанесен во время работы автолавки.

"Осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки, - отметил Богомаз. - Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь".