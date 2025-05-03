Терминалы "Делопортс" в Новороссийске работают в штатном режиме

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Терминалы "ДелоПортс" (стивидорный холдинг группы компаний "Дело") работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба группы "Дело" в своем телеграм-канале.

"Терминалы "ДелоПортс" работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств", - говорится в сообщении.

В субботу в ходе массированной атаки БПЛА, безэкипажных катеров на Новороссийскую военно-морскую базу и Юго-восточный район порта Новороссийск возникло возгорание на зерновом терминале КСК в результате падения обломков сбитых БПЛА. Позже оно было потушено.

Пострадавших нет.

"Сотрудники терминалов во время атаки сработали слаженно и профессионально. У многих офицерское прошлое, и действовали они по-военному четко и быстро, проявили выдержку и мужество", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарёва.

КСК - глубоководный зерновой терминал. В 2021 году был введен в эксплуатацию глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. тонн каждое. Пропускная способность терминала составляет 10,5 млн тонн в год. В перспективе планируется увеличить показатель до 15 млн тонн.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" (ключевые активы - контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело") и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".