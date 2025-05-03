Поиск

Терминалы "Делопортс" в Новороссийске работают в штатном режиме

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Терминалы "ДелоПортс" (стивидорный холдинг группы компаний "Дело") работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба группы "Дело" в своем телеграм-канале.

"Терминалы "ДелоПортс" работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств", - говорится в сообщении.

В РоссииВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракетЧитать подробнее

В субботу в ходе массированной атаки БПЛА, безэкипажных катеров на Новороссийскую военно-морскую базу и Юго-восточный район порта Новороссийск возникло возгорание на зерновом терминале КСК в результате падения обломков сбитых БПЛА. Позже оно было потушено.

Пострадавших нет.

"Сотрудники терминалов во время атаки сработали слаженно и профессионально. У многих офицерское прошлое, и действовали они по-военному четко и быстро, проявили выдержку и мужество", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарёва.

КСК - глубоководный зерновой терминал. В 2021 году был введен в эксплуатацию глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. тонн каждое. Пропускная способность терминала составляет 10,5 млн тонн в год. В перспективе планируется увеличить показатель до 15 млн тонн.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" (ключевые активы - контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело") и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

Новороссийск Делопортс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Возгорание на зерновом терминале в Новороссийске после падения обломков БПЛА потушили

Военная операция на Украине

Над регионами России за ночь сбили 170 беспилотников ВСУ

Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Новороссийск

Военная операция на Украине

В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров

Военная операция на Украине

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов

Военная операция на Украине

Атакам беспилотников подверглись семь населенных пунктов в Белгородской области

Что произошло за день: пятница, 2 мая

Путин заявил, что никогда не сожалел, как сложилась его жизнь

Путин заявил, что никогда не сожалел, как сложилась его жизнь

Российские военные уничтожили в Черном море 10 морских дронов ВСУ

Авиация МЧС тушит в Забайкалье природный пожар на площади 1,9 тыс. га

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6308 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });