ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ночью ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Массированная атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена. Однако без повреждений и пострадавших не обошлось", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в данный момент проводится обследование мест происшествий, ведутся поиски обломков БПЛА.