При обвале грунта в Геленджике пострадали граждане Киргизии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате обвала грунта в Геленджике Краснодарского края - граждане Киргизии, сообщила в воскресенье пресс-служба киргизского МИД.

"Согласно полученной информации от компетентных органов России, при производстве строительных работ на одной из строительных площадок в Геленджике произошел обвал грунта, в результате чего под завалами остались трое рабочих - граждане Киргизии", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что посольство Киргизии поддерживает связь с российскими компетентными органами.

Накануне в Геленджике при проведении строительных работ произошел обвал каменно-скального грунта, пострадали четыре человека. Один пострадавший госпитализирован с переломами и ушибами, трое остаются под завалами.

Краснодарское СУ СК России возбудило по факту обвала уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).