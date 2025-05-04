Тела троих погибших достали из завала грунта в Геленджике

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела троих погибших под завалом грунта в Геленджике, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

В границах морпорта ввели режим ЧС.

Утром 3 мая при проведении строительных работ в Геленджике произошел обвал каменно-скального грунта. Одного из пострадавших госпитализировали с переломами и ушибами, трое человек оставались под завалом. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Как сообщила в воскресенье пресс-служба киргизского МИД, трое рабочих, оставшиеся под завалами - граждане Киргизии.