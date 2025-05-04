Шесть пассажиров пострадали в ДТП с участием автобуса в Приморье

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств аварии с участием пассажирского автобуса, в которой пострадали шесть человек, сообщает прокуратура Приморского края в воскресенье.

"В результате ДТП пострадало шесть пассажиров автобуса, трое из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.

Авария случилась днем 4 мая на 537 км +600 м трассы А370. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту N15, столкнулся с легковым автомобилем.