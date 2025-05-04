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Группировка войск "Центр" за сутки улучшила положение в зоне СВО

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" за сутки улучшила положение в зоне спецоперации, сообщило Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Новопавловка, Новосергеевка, Гродовка, Новоэкономическое и Зверево Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, армия Украины потеряла здесь до 520 военных, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Также уничтожен склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

По его данным, за сутки украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла свыше 255 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Заря, Серебрянка и Клебан-Бык Донецкой народной республики", - сообщило ведомство.

Потери украинских сил за сутки составили свыше 275 военных, 18 автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов, сказали в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Миропольское, Краснополье Сумской области, Казачья Лопань, Волчанск, Гранов и Артельное Харьковской области", - сообщило министерство.

По словам военных, потери ВСУ за сутки составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь, Федоровка, Богатырь Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области", - сказали в Минобороны.

Потери армии Украины, по его данным, составили до 185 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Павловки, Малой Токмачки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. За сутки украинская армия потеряла здесь до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов, сообщили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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