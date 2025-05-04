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Военные РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по военным аэродромам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.

По данным ведомства, также поражены пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских подразделений в 158 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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