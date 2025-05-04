Президент Кубы прибыл в Петербург

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в воскресенье прилетел в Санкт-Петербург, сообщают власти города.

В аэропорту Пулково кубинского лидера, который по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, встретил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты - братья Альдо и Хорхе Виво. Они - наши герои", - отметил Беглов.

В рамках визита президент Кубы и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу, посвященную перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах.

Кубинский лидер также примет участие в памятных и культурных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой, сообщает Смольный, отмечается в сообщении мэрии города.