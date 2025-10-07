Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой, подписанное в Гаване 13 марта и в Москве 19 марта 2025 года.

Ратификация соглашения будет "способствовать развитию и укреплению сотрудничества между РФ и Кубой в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан России, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Кубы", отмечается в пояснительной записке к соглашению.