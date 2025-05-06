Вертолет с 22 пассажирами совершил аварийную посадку на Чукотке

Фото: Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира, совершил аварийную посадку в Анадыре, пострадавших нет, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, во вторник на борту воздушного судна Ми-8, выполнявшего рейс Марково-Анадырь в Чукотском автономном округе, сработал датчик падения давления масла. Командиром воздушного судна было принято решение об отключении одного двигателя", - говорится в сообщении.

В 12:07 борт благополучно приземлился в Анадыре, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.

Магаданская транспортная прокуратура по факту аварийной посадки начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, в частности, надзорное ведомство оценит подготовку судна к вылету.