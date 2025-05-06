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Что случилось этой ночью: вторник, 6 мая

Атака дронов на Москву, ограничения в аэропортах РФ, запуск программы "самодепортации" в США

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ПВО Минобороны уничтожила 19 беспилотников, летевших к Москве с разных направлений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Один из дронов упал на Каширском шоссе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

- Ограничения на прием и выпуск воздушных средств вводились ночью в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. Аналогичные меры были приняты в аэрогаванях Калуги, Саратова, Волгограда, Ярославля, Нижнего Новгорода и др.

- Администрация президента США Дональда Трампа объявила о запуске программы добровольной депортации для нелегальных мигрантов. Им будут выплачивать по $1 тыс. за выезд из страны.

- Вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Анадыре. Никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

- В поселке Буланаш Свердловской области произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме. Один человек получил травмы, две квартиры повреждены. Жильцов дома эвакуировали.

- Еврокомиссия начала дисциплинарную процедуру в отношении бывшего гендиректора ЕК по транспорту Хенрика Хололея из-за подозрений в коррупционных связях с Катаром.

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