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Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные с 9:30 до 13:10 по московскому времени уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами РФ, сообщили в Минобороны во вторник.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Орловской области, семь - над территорией Курской области и три - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ
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