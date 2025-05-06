105 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные отразили в ночь на вторник атаку украинских беспилотников на регионы, всего сбито 105 дронов, сообщили в Минобороны РФ.

Большинство из них сбито над Брянской областью - 32. Над Воронежским регионом сбито 22 беспилотника. Также отражена атака на столичный регион, уничтожено 19 дронов.

"Десять БпЛА сбито над территорией Пензенской области, девять - над территорией Калужской области, шесть - над территорией Белгородской области, два БпЛА - над территорией Липецкой области, два БпЛА - над территорией Самарской области", - говорится в сообщении.

По одному беспилотнику сбито над Владимирской, Курской и Ростовской областями.