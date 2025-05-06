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Путин проведет в среду переговоры с Мадуро, который прибудет в РФ с визитом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 7 мая, проведет переговоры со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, который прибудет в Москву с официальным визитом, а также для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"7 мая состоится официальный визит в Российскую Федерацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. У нас пройдут двусторонние переговоры в узком и расширенном составах", - сказал он журналистам.

"С учетом качественного углубления российско-венесуэльских отношений для закрепления их особого характера согласован межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Этот договор завтра президенты подпишут по итогам переговоров", - продолжил Ушаков.

Он пояснил, что документ "нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах: это и продолжение интенсивного политического диалога, тесная координация в ООН и других международных площадках".

"Также договор охватывает и такие направления как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры. Охватываются практически все ключевые темы повестки дня двусторонних отношений", - добавил помощник российского президента.

По словам Ушакова, после визита Мадуро останется для участия с другими зарубежными гостями в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах Путина и Мадуро "состоится обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-венесуэльского взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня".

Владимир Путин Юрий Ушаков Николас Мадуро Венесуэла
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