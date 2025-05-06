Путин 9 мая обсудит с президентом Египта совместные проекты и международную политику

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 9 мая встретится с президентом Египта Абдул-Фаттах Халилом Ас-Сиси, с которым обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

"На повестке дня встречи развитие многоплановых российско-египетских связей, реализация крупных совместных проектов, включая строительство в Египте первой атомной электростанции и российской промышленной зоны", - отметил он.

"Будут обсуждены международные и региональные проблемы, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что "Египет играет важную посредническую роль в ближневосточном урегулировании".