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В МИД РФ заявили о курсе НАТО на затягивание стран Южного Кавказа в зону влияния

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Любые действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе направлены на создание там зоны нестабильности, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 28 апреля в Грузии проходят очередные командно-штабные учения с участием НАТО. По имеющейся информации, в мероприятии принимают участие 17 стран-членов партнеров военного блока, включая Армению и Азербайджан. Таким образом, альянс продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния", - сказала Захарова.

Она отметила, что, "как правило, именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионалам собственные стандарты, собственную идеологию, создает условия для переформатирования оборонного комплекса, установления контроля за развитием вооруженных сил и внешнеполитическим процессом".

"Ни у кого не должно оставаться никаких иллюзий: любые действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности", - подчеркнула Захарова.

Она выразила надежду на то, что в упомянутых республиках "будут критически подходить к участию в подобных мероприятиях".

МИД РФ Мария Захарова Грузия НАТО Армения Азербайджан
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