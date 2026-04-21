Премьер-министр Армении и спецпредставитель НАТО обсудили развитие сотрудничества

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы развития сотрудничества Армении и НАТО обсудили на встрече в Ереване премьер-министр республики Никол Пашинян и спецпредставитель генсека альянса на Кавказе и в Центральной Азии Кевин Гамильтон.

"Премьер-министр Армении подчеркнул важность сотрудничества и тесного диалога с НАТО в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе. Собеседники обсудили ряд вопросов повестки партнерства Армения-НАТО. В частности, были затронуты перспективы развития сотрудничества, а также эффективная реализация программ по представляющим взаимный интерес направлениям", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Пашинян представил Гамильтону проводимые правительством реформы, заявил о важности последовательного взаимодействия с международными партнерами с точки зрения развития институционального потенциала и укрепления устойчивости страны.

"Состоялся также обмен мнениями относительно региональной безопасности, существующих вызовов, а также усилий, направленных на обеспечение мира и стабильности. Гамильтон отметил, что НАТО придает большое значение партнерству с Арменией и готово продолжать сотрудничество в представляющих взаимный интерес сферах", - отметили в правительстве.

НАТО Армения Никол Пашинян Кевин Гамильтон
