Переговоры лидеров России и КНР придадут импульс комплексному развитию двусторонних отношений

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что предстоящий визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина придаст импульс стратегическому взаимодействию обеих стран, заявила на брифиинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В рамках переговоров в верхах к обсуждению предполагается самая широкая повестка вопросов двустороннего и международного характера, ожидается солидный пакет документов, который касается сотрудничества по самым различным направлениям. Итоги переговоров президента РФ и председателя КНР позволят придать мощный импульс комплексному развитию российско-китайских отношений, всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию", - сказала она.

По словам дипломата, "предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию - это одно из центральных событий в российско-китайских отношениях в текущем году".

"Россия и Китай занимают единые позиции в вопросах отстаивания итогов Второй мировой войны, на которых буквально зиждется послевоенное мироустройство, и наши страны-победительницы по праву стоят у истоков его формирования", - отметила Захарова.

Она напомнила, что обе страны являются одними из основоположников ООН: "Мы и наши партнеры, будучи ответственными участниками мирового сообщества, совместно выступаем за приоритет международного права, сохранение центральной роли ООН".

По ее мнению, страны Запада пытаются "дискредитировать принципы послевоенного мироустройства и навязать всем новый мировой порядок, основанный на их правилах".

"В этом контексте предстоящий российско-китайский саммит направит важный сигнал международному сообществу об общих подходах России и Китая по защите послевоенного мироустройства, противодействии попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, ревизии всей послевоенной архитектуры международных отношений", - отметила представитель МИД.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пройдет 7-10 мая, 8 мая он проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.