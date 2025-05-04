Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Си Цзиньпин Фото: Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 7-10 мая посетит с официальным визитом РФ и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

"Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - отметили в Кремле.