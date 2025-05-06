Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

"Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщал, что силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву.