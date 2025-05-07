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В АЕБ выступили за усиление господдержки спроса на авторынке РФ в условиях высоких ставок

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский авторынок в апреле на четверть вырос в расчете месяц к месяцу за счет широкого предложения и скидок отдельных игроков, однако в условиях высоких ставок депозиты выглядят для россиян привлекательнее покупки автомобиля, поэтому настало время усилить господдержку спроса, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщал ранее Минпромторг РФ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в апреле составили 111,157 тыс. шт. (-24,7% г/г, +27% м/м). По итогам 4 месяцев 2025 года в РФ рынок снизился до 380,425 тыс. шт. (-24,7%).

"Апрель не принес неожиданностей. Результат месяца вполне закономерен. Рынок продолжает чувствовать на себе воздействие ранее введенных мер со стороны государства. Широкая линейка имеющихся предложений, а также значительные скидки со стороны отдельных игроков, позволившие замедлить падение продаж (относительно марта рынок подрос на 27%), тем не менее являются не столь притягательными для потребителя по сравнению с существующими банковскими предложениями по размещению денежных средств", - прокомментировал результаты работы авторынка глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

"Представляется, что настало время для государства решительно вмешаться и поддержать спрос со стороны покупателей возобновлением льготных программ и предоставлением субсидий", - отметил он.

АЕБ в начале марта подтверждала свой прогноз для российского авторынка на 2025 год на уровне 1,4 млн новых легковых автомобилей и LCV, отмечая, что в ассоциации "возлагают большие надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства".

Вместе с тем комитет автопроизводителей ассоциации ожидал, что в ближайшие месяцы отрицательная динамика продаж на авторынке год к году будет сохраняться.

АЕБ Минпромторг
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