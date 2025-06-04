В АЕБ прокомментировали майский спад продаж в России новых автомобилей

Потенциальный покупатель продолжает ждать снижения ставки ЦБ и возвращения иностранных брендов, считают эксперты

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Потенциальный покупатель на российском авторынке пока продолжает отдавать предпочтение депозитам, надеясь на возвращение иностранных брендов и ожидая снижения ключевой ставки, отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Минпромторг 3 июня сообщил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в стране в мае 2025 года упали в годовом выражении на 27,5%, до 98 348 штук, и были на 11,5% меньше апрельского показателя, что обусловлено, в частности, традиционной для мая сезонностью. За 5 месяцев 2025 года авторынок снизился на 25,3%, до 478 776 единиц.

АЕБ тоже отмечает, что помесячное снижение продаж автомобилей в мае на 11,5% можно отчасти объяснить длинными майскими выходными, но вместе с тем констатирует, что на рынок продолжают давить и другие факторы.

"Преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов. Ожидание возвращения ушедших брендов, поддерживаемое СМИ, ведет к тому, что потенциальный покупатель продолжает "голосовать" в пользу банковских депозитов. Надежда на скорое снижение ключевой ставки Центральным Банком как возможность повышения доступности кредитов также играет сдерживающую роль", - объяснил через пресс-службу глава комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев.

Он отмечает, что отложенный спрос на фоне снижения рынка продолжает расти.

"Закон о локализации такси, вступающий в силу в марте 2026 года и направленный на поддержку локальных производителей с высокой степенью локализации, едва ли сможет существенно изменить ситуацию в краткосрочной перспективе. Однако мы находимся в ожидании того, что решение правительства о расширении программы льготного кредитования на семьи с двумя и более детьми сыграет свою положительную роль, а ее эффект мы сможем увидеть в следующем квартале", - добавляет Калицев.

В АЕБ считают необходимым срочный запуск дополнительных мер господдержки спроса.

Ассоциация намерена в следующем месяце скорректировать прогноз объемов российского авторынка на 2025 год. Свой текущий годовой прогноз на уровне 1,4 млн новых легковых автомобилей и LCV АЕБ последний раз подтверждала в начале весны, отмечая, что в ассоциации "возлагают большие надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства".