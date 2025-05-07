Президент РФ в среду проведет встречу с главой Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Владимир Путин проведет в среду встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что сегодня президент встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рабочая встреча президента. Президент продолжает работать с регионами", - отметил Песков.

"Кроме того, Кадыров примет участие в расширенных составах переговоров с некоторыми делегациями, (которые прибывают в Москву на празднование 80-летия Победы - ИФ)", - сказал он.